Was für ein schöner Weihnachtsbaum am Markt in Gettorf! Überragt er womöglich sogar die uralte Eiche in der Fußgängerzone? Kinder der Grundschule in Gettorf haben tagelang gebastelt, damit die prächtige Tanne der Gemeinde besonders schon strahlt, wenn auch noch die Lichterkette angeschaltete ist.