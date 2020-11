Loose.

Wie Sönke Petersen von der Polizeidirektion Neumünster berichtet, lag auf der Koppel in Loose ein Apfel, in dem vier scharfe Klingen steckten. Die Frucht wurde am vergangenen Freitag gegen 12.30 Uhr gefunden. Bei einer anschließenden Suche auf der Wiese wurden keine ähnlich präparierten Äpfel entdeckt.

Zudem hatte kein Pferd einen solchen Apfel gefressen. Die Klingen waren von einem Cuttermesser abgebrochen worden. Die Polizei in Eckernförde ermittelt und bittet eventuelle Zeigen unter Tel. 04351/908110 um Hinweise.