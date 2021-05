Eckernförde

Elf Streifenwagenbesatzungen und zwei Polizeihunde haben am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr ein Haus in der Ostlandstraße in Eckernförde umstellt. Den Einsatz ausgelöst hatte ein 30-Jähriger, der seine Mutter in der Wohnung bedrohte. Anschließend flüchtete er in eine Nachbarwohnung. Unklar war nach Polizeiangaben, ob er eine scharfe Waffe bei sich hat.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kurz bevor die Polizisten mit den Hunden das Haus betraten, kam der Mann freiwillig mit erhobenen Händen aus dem Haus und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er hatte das große Polizeiaufgebot gesehen und die Diensthunde bellen gehört. Daraufhin stellte er sich lieber freiwillig.

Lesen Sie auch: Tierpark Gettorf - Monatelange Quarantäne quält die Vögel

Bei einer Durchsuchung im Haus wurden eine Schreckschusswaffe, mehrere Pfeile und ein Bogen sichergestellt. Verletzt wurde niemand, der Einsatz konnte um 18 Uhr beendet werden