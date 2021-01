Die Polizei hat zwei Serieneinbrechern das Handwerk gelegt. Beide hatten Einfamilienhäuser in Neuwittenbek ins Visier genommen und sollen für mehrere nächtliche Taten in dem sonst idyllischen Ort am Nord-Ostsee-Kanal verantwortlich sein. Die Männer aus Kiel arbeiteten dabei jedoch nicht zusammen.