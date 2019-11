Eckernförde

Zuvor hatte es nach Angaben der Polizei einen Streit gegeben. Der Familienvater trug gegen 18.30 Uhr am Wendehammer der Stettiner Straße 61 Sperrmüll zu einem Sammelplatz, als er eine Person bemerkte, die in dem Haufen wühlte. In der folgenden Auseinandersetzung stach der Mann auf den 37-Jährigen ein und floh anschließend mit dem Fahrrad.

Der Gesuchte ist 1,80 Meter groß und stämmig

Inzwischen bearbeitet die Kieler Mordkommission gemeinsam mit der Kripo Eckernförde den Fall. Im Zuge der Ermittlungen wurden ein Phantombild und eine Beschreibung des Tatverdächtigen angefertigt. Der Gesuchte ist 50 bis 60 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von stämmiger Statur. Er trägt kurzes, helles Haar, eine Brille mit vermutlich metallenem Gestell und war zum Tatzeitpunkt mit einem roten Oberteil bekleidet.

Wer an dem besagten Abend eine Person gesehen hat, auf die die Beschreibung zutrifft, meldet sich bei der Kripo Kiel unter Tel. 0431/1603333 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

