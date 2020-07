Ein großer Farbklecks auf der Schleswiger Straße in Eckernförde wirft Fragen auf: Wer hat die Farbe verloren? Und wer hat den Verursacher beobachtet? Die Polizei bittet um Hinweise.

Polizei sucht Verursacher Wer hat Farbe in Eckernförde verloren?

Von KN-online (Kieler Nachrichten)