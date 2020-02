Gettorf

"Alle elf Taten flogen auf Sonntag auf. Die Autobesitzer haben sich direkt bei uns gemeldet", bestätigt ein Sprecher der Polizeistation Gettorf. Die Täter hatten sich wohl vorbereitet. Von fünf Wagen im Schwarzen Weg schraubten sie Kennzeichen ab und warfen sie in der Nähe weg. Dort fanden Polizisten sie später. Sie konnten sie den Eigentümern wieder aushändigen.

Am Lindenhof und in der Parkallee wurde jeweils ein hinteres Kennzeichen abgeschraubt. Beide sind noch verschollen. Am Karl-Kolbe-Platz und in der Kirchhofsallee brachen die Unbekannten zwei elektrische Außenspiegel von den Fahrzeugen. In den Wohnstraßen Triangel und Birkenweg wurde jeweils ein Mercedes-Stern vom Wagen gestohlen.

Vandalismus durch Jugendliche war in Gettorf mehrfach Problem

"Es könnte sich um Jugendliche handeln, die auf Tour waren", sagt der Sprecher. "Um die Dinge zuordnen zu können, sind jetzt Zeugen sehr wichtig." Hinweise nimmt die Polizeistation Gettorf direkt entgegen, Telefon 04346/2965000.

Mehrfach gab es Probleme mit Vandalismus durch junge Gangs in der Gemeinde. Im Sportpark sowie auf dem Hof der Parkschule lagen vor allem zerborstete Glasflaschen herum. An der Parkschule wurde auch eine Beobachtungskamera beschädigt. Seitdem fährt die Polizei hier gezielt Streife, vor allem nachts und am Wochenende. Der Sprecher: "Die Pobleme haben hier deutlich abgenommen."

