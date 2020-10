Auf dem Geh- und Radweg am Uhlenhorster Weg in Altenholz soll es zu einer Nötigung und Körperverletzung gekommen sein. Wie die Polizei erklärte, sind ein Fußgänger mit Hund sowie ein Radfahrer aneinander geraten. Nach einem Streit habe der Fußgänger den Radler geschlagen. Nun werden Zeugen gesucht.

