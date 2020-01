Osdorf

Nach Angaben der Kripo in Kiel verschwand der 72-jährige Karl P. aus Osdorf am Sonnabend, 18. Januar, gegen 15 Uhr. Er ist orientierungslos und auf Medikamente angewiesen.

"Die großangelegte Suchaktion mit einer Rettungshundestaffel, einem Hubschrauber und Kräften der freiwilligen Feuerwehr Osdorf haben leider nicht zum Erfolg geführt", bilanzierte die Einsatzleitstelle am späten Sonntagvormittag. Aufgrund der niedrigen Außentemperatur wurde sofort eine so große Aktion in Gang gesetzt.

Der Vermisste ist etwa 165 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur, graue Haare und einen grauen Dreitagebart. Er ist Brillenträger und vermutlich mit einer dunklen Jacke bekleidet. An beiden Unterarmen trägt er einen Verband. Ein aktuelles Bild liegt der Polizei nicht vor.

Unterschlupf gesucht

Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Karl P. gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend mit der Kriminalpolizei in Kiel, Tel. 0431/1603333, oder dem Polizeiruf 110 in Verbindung zu setzen.

Die Bewohner in Osdorf werden gebeten, ihre Grundstücke abzusuchen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er dort Unterschlupf gesucht hat.

