In Osdorf bei Gettorf war am Wochenende ein 72-jähriger Mann vermisst worden. Auch die groß angelegte Suchaktion mit Hubschrauber und Rettungshundestaffel verlief bis Montagmorgen ergebnislos. Dann fand die Polizei die Leiche des Mannes auf einem Feld in Osdorf.