Die Polizei warnt vor Trickdieben, die derzeit in Eckernförde ihr Unwesen treiben. Zuletzt wurde eine Rentnerin in der Straße Domsland bestohlen, nachdem sich ein angeblicher Stadtwerke-Mitarbeiter Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft hatte. Ein weiterer Fall trat in der Rendsburger Straße auf.