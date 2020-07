Eckernförde

Der älterer Herr mit dem Leichtmofa Saxonette hat an diesem Vormittag Pech. Bis zehn Uhr morgens ist das Radfahren in der Eckernförder Fußgängerzone erlaubt. Doch dieses Zeitlimit hat er bereits überschritten, als er durch die Einkaufsmeile kurvt.

„Stopp, einmal anhalten bitte“, fordert ihn Jörg Fischer auf. Ein Bußgeld von 25 Euro wird für den Erwischten fällig. „Die Preise haben angezogen in diesem Bereich“, erläutert Fischer die Forderung. In diesem Jahr gilt ein neuer, strengerer Bußgeldkatalog.

Polizisten geht es um Aufklärung

Eine Frau, die mit dem Rad gerade in die Fußgängerzone rollt, kommt mit einer mündlichen Verwarnung glimpflicher davon. „Sie war schon am Absteigen“, sagt Holger Tramm. „Da muss man auch Fingerspitzengefühl walten lassen“, so der Präventionsbeamte.

Denn schließlich geht es primär um Aufklärung. In Schleswig-Holstein gab es im vergangenen Jahr 530 Verkehrsunfälle, an denen Radfahrer beteiligt waren.

Dabei wurden 526 Personen zum Teil schwer verletzt. Nicht selten sind es die Radfahrer selbst, die sich über Vorschriften hinwegsetzen.

Fahrradstreife in Eckernförde und Rendsburg unterwegs

Das unerlaubte Radfahren in Fußgängerzonen gehört ebenso dazu wie das Benutzen der falschen Radwegseite oder das Fahren auf Gehwegen. „In der Rendsburger Hollesenstraße haben wir neulich fünf Verstöße in zehn Minuten festgestellt“, berichtet Fischer.

In Eckernförde ist es an diesem nieseligen Tag ruhiger. Nach der Kontrolle in der Fußgängerzone radeln die Polizisten weiter über den Jungfernstieg. Ein Fußgänger grüßt die Fahrradstreife freundlich.

„Wir erfahren großen Zuspruch“, weiß Tramm. Zwar gibt es auch mal Meckerer, wenn ein Bußgeld fällig wird – „aber die meisten freuen sich über die Präsenz der Polizei in der Stadt“, sagt der Beamte. Sogar für ein Selfie wurden sie schon angefragt.

Polizisten auf dem Rad mitunter schneller als Streifenwagen

Weiter geht es über die Holzbrücke – natürlich das Rad schiebend. „Auch wir halten uns an die Regeln“, betonen die Präventionsbeamten. Nur bei einem begründeten Verfolgungseinsatz kann dies schon mal anders aussehen.

Die Radstreife ist genauso ausgestattet wie „normale“ Polizisten. Ein Funkgerät ist immer dabei. Und per Rad sind die Ordnungshüter in der Stadt mitunter schneller unterwegs als ihre Kollegen im Streifenwagen.

„Außerdem sieht man auf dem Fahrradsattel viel mehr“, sagt Fischer. In der Gepäcktasche liegen neben einem Erste-Hilfe- und Hygiene-Set auch Stadtpläne. „Die haben wir uns von der Touristik besorgt, wenn ein Urlauber mal den Weg nicht findet“, sagt Tramm.

Falsche Radwegseite großes Risiko

Die Radstreife hilft weiter. Auch am Vogelsang packen die radelnden Beamten kurzerhand an, um ein zu eng am Radweg stehendes mobiles Straßenschild zu versetzen.

Sie gehen Hinweisen nach und halten Kontakt zu den städtischen Ämtern, wenn ihnen etwas auffällt. Unterwegs geht es ihnen vor allem darum, das gegenseitige Verständnis der Verkehrsteilnehmer zu wecken.

„Auch Autofahrer wurden schon verwarnt, die uns die Vorfahrt genommen haben“, sagt Fischer. Auf der anderen Seite gingen Radfahrer ein Risiko ein, wenn sie die falsche Radwegseite benutzten. „Autofahrer aus Einfahrten und Nebenstraßen rechnen dann nicht mit ihnen.“

Die radelnden Polizisten werden noch bis Ende der Sommerferien in Eckernförde und Rendsburg präsent sein. Möglich ist, dass ihr Einsatz auch im nächsten Jahr fortgeführt wird.

Regeln und Bußgeldvorschriften Neue Regeln und Bußgeldvorschriften In diesem Jahr gelten neue Verkehrsregeln, die den Radverkehr stärken sollen. So dürfen Radfahrer zu zweit nebeneinander fahren, sofern sie andere Verkehrsteilnehmer nicht behindern. Und Autofahrer müssen beim Überholen von Radfahrern einen ausreichenden Sicherheitsabstand wahren. Innerorts gilt ein Mindestabstand von 1,50 Meter und außerorts von zwei Metern. Wo das nicht möglich ist, darf ein Fahrrad nicht überholt werden. Aber auch der Bußgeldkatalog für Radfahrer ist strenger geworden: Das Handy am Ohr kostet beim Radeln 55 Euro und das Fahren auf Gehwegen 55 Euro (100 Euro bei Unfall). Wird ein benutzungspflichtiger Radweg nicht befahren, werden 20 bis 35 Euro fällig, falsches Abbiegen wird mit 15 bis 30 Euro belegt und ein Rotlichtverstoß mit 60 bis 180 Euro plus einem Punkt in Flensburg. Die falsche Einbahnstraßen-Richtung kostet 20 bis 35 Euro. In Eckernförde sind allerdings viele Einbahnstraßen in der Gegenrichtung für Radfahrer freigegeben.

