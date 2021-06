Gettorf

Der Crash hatte sich am Mittwoch um 18.35 Uhr an der Kreuzung/Am Markt und Hasselrott/Kirchhofsallee ereignet. Nach Angaben der Polizeidirektion Neumünster waren beide Fahrzeuge in entgegengesetzter Richtung auf der Süderstreße beziehungsweise auf der Straße Am Markt unterwegs. Für beide zeigte die Ampel Grün.

"Der Kastenwagenfahrer wollte links in den Hasselrott einbiegen und hätte den Gegenverkehr abwarten müssen", sagte ein Polizeisprecher. "Der Motorradfahrer wollte nach rechts ebenfalls in den Hasselrott einbiegen. Dabei über sah der Autofahrer das Motorrad offenkundig. Möglicherweise war er auch noch geblendet von der schon tiefer stehenden Sonne."

Polizei: Motorradfahrer geriet in Gettorf unter die Front des Autos

Laut Polizeibericht geriet der Motorradfahrer beim Zusammenstoß unter die Front des Autos. Aufgrund der lebensgefährlichen Verletzungen landete kurz darauf der Rettungshubschrauber, um den Motorradfahrer ins Krankenhaus zu bringen.

Eingesetzt war neben Polizei und Rettungsdienst auch die Feuerwehr. Der Fahrer des Kastenwagens erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt. Der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro. Die Kreuzung blieb mehrere Stunden gesperrt.