Verstärkung für das Polizeirevier

Das Polizeirevier betreut im Altkreis ein Einzugsgebiet von 90 000 Einwohnern. In Eckernförde selbst versehen laut Leiter Ralf Lohmeyer im Sommer bis zur 40 Beamte ihren Dienst, davon 34 Tag und Nacht im Wechseldienst. Vier Polizisten sind zudem als Kontakt- und Bezirksbeamte unterwegs, um bei den Bürgern Präsenz zu zeigen. „Als eine Art Dorfpolizisten für die Stadt halten sie den Kontakt – insbesondere auch zu den Jugendlichen und Heranwachsenden“, sagt der Revierleiter.

Mehr psychisch auffällige Personen

Die Sicherheitslage in Eckernförde bezeichnet er als „recht bis sehr sicher“. Es gebe keine signifikanten Schwerpunkte. Im Blickpunkt der Arbeit stehen allerdings immer wieder Jugendeinrichtungen in der Region, aus denen Jugendliche mitunter weglaufen oder auch Straftaten verüben. Weiter registriert die Polizei nach Angaben von Lohmeyer im Laufe der vergangenen Jahre eine Zunahme psychisch auffälliger Personen. „Häufiger werden wir von Angehörigen oder Passanten in solchen Situationen um Hilfe gebeten.“ Oft gebe es dabei einen Zusammenhang mit Alkohol- und Drogensucht, und nicht selten handele es sich um Minderjährige.

Viele Kontrollen im Bereich Reeperbahn

Im Bereich Reeperbahn, Bahnhof und Skaterpark trifft die Polizei laut Lohmeyer vermehrt auf Störenfriede. Vereinzelt komme es auch zu Straftaten und Drogendelikte. Oftmals seien es bereits polizeibekannte Personen. Vorbeugende Kontrollen trügen dazu bei, die Situation zu beruhigen, berichtet der Revierleiter. Auch mit der Leitung des Jugend- und Kulturzentrums „Das Haus“ sei man in einem konstruktiven Dialog. Generell handele es sich aber um keine große Problematik. Ruhig blieben Großveranstaltungen wie die Open Airs am Südstrand. Von der neuen Querungshilfe über die B76 erhofft sich die Polizei auch einer Entschärfung des Übergangs vom Parkplatz zum Strand.

Zahl der Unfälle ging leicht zurück

Über 60 Mal hat es nach Angaben von Lohmeyer im Stadtgebiet Geschwindigkeitskontrollen von Kreis und Polizei gegeben. Spitzenreiter waren dabei die Schleswiger Straße (16 Mal), die Berliner Straße/B76 (zehn Mal) sowie die Preußerstraße und die Flensburger Straße/B76 (jeweils sieben Mal). Jeweils sechs Mal wurde in der Reeperbahn und in der Sauerstraße kontrolliert. Die Zahl der Unfälle im Stadtgebiet ist mit 788 (darunter 655 Blechschäden) in 2019 leicht zurückgegangen.

Zwei Schwerpunkte im Blickpunkt

Sorgen bereiten der Polizei allerdings zwei Unfallschwerpunkte. Der eine ist die B76 am Eingang von Altenhof nach Eckernförde. Hier kam es durch Baustellen und Staus im vergangenen Jahr zu vermehrten Auffahrunfällen, teils mit Schwerverletzten. „Da müssen wir uns intensiv drum kümmern“, so Lohmeyer. Der andere Fokus liegt auf dem Übergang der B76 zur B203. In der Kurve werde regelmäßig zu schnell gefahren, auch die Einfädelsituation sei unübersichtlich. Die Verkehrssicherheitskommission will prüfen. Im zunehmenden Radverkehr stuft die Polizei vor allem Lornsenplatz, Reeperbahn und Mühlenberg als neuralgische Punkte ein.

Für 2023 hofft Lohmeyer, dass Schutz- und Kriminalpolizei in Eckernförde wieder zusammenziehen. Geplant ist ein gemeinsamer Umzug in das bisherige Finanzamt an der Bergstraße.

