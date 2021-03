Drei Monte Homeschooling - wie fühlt sich der erste richtige Schultag im Lockdown für Fünft- und Sechstklässler an? "Super", heißt es in der 6d der Gudewerdt-Gemeinschaftsschule in Eckernförde. Auch die 160 anderen Jungen und Mädchen der beiden Jahrgänge waren begeistert vom Wiedersehen.