Regenschutz für Trauerfeiern in Gettorf

Gettorf

Pastor Frank Boysen, sein neuer Kollege Björn Ströh, ein Pfadfindervater und zwei aktive "Pfadis", machten sich Sonnabend in Abstimmung mit der St.-Jürgen-Gemeinde und dem Kirchenkreis ans Werk.

Boysen, selbst passionierter "Pfadi" und Leiter der evangelischen Wohld-Pfadfinder in Gettorf, hatte ein großes Mehrzweckzelt aus den Beständen der kirchlichen Pfadfindergruppen besorgt.

"Solche Zelte werden zum Beispiel bei Freizeiten als Küche oder Essraum aufgebaut", berichtet er. Perfekt in der aktuellen Corona-Krise, in der das Infektionsrisiko so gering wie irgend möglich gehalten werden muss.

Der Unterstand für Trauernde auf dem Friedhof Gettorf entspricht allen Corona-Regeln

Alle Seitenwände lassen sich komplett aufrollen. So entsteht ein überdimensionaler Pavillon. "Unter diesem Dach können Trauergäste den geforderten Abstand zueinander halten – und der Wind bläst hindurch", ergänzt Pastor Björn Ströh.

Die Abstände konnten die beiden Pastoren, Pfadfindervater Andreas Sprung und die Pfadis Bo Jürgensen (12) sowie Sena Shahrizi (24), beim Aufbau übrigens locker einhalten. "Die Halt gebenden Stangen und Verstagungen sind weit genug voneinander entfernt."

Wie stellen die insgesamt drei Pastoren der St.-Jürgen-Gemeinde Gettorf sicher, dass eine Trauergesellschaft wirklich nur aus dem engsten Kreis des Gestorbenen besteht? Boysen: "Wir verabreden den Teilnehmerkreis. Das klappt bisher."

Kirche Gettorf beschäftigt sich mit dem Thema Video-Andachten in der Corona-Krise

Die vergleichsweise milden Ausgangsbeschränkungen in Schleswig-Holstein empfindet er persönlich nicht als schwere Belastung für seine Tätigkeit. Er geht auch davon aus, dass es bei einer möglichen Verschärfung zumindest die Möglichkeit kleiner würdiger Trauerfeiern unter freiem Himmel gibt.

Schwieriger sei es für ihn selbst, "bei Evangeliumsverkündigung, Gottesdiensten, Gruppenstunden eingeschränkt zu sein". "Die digitalen Hilfsmittel sind nur Krücken. Die Erfahrung von konkreter Gemeinschaft ist durch nichts zu kompensieren." Das Thema Videoandachten und mehr gehe die Kirche jetzt schnellstens an.

