Vor 100 Jahren erschütterte der Kapp-Putsch die noch junge Weimarer Republik. Auch in Eckernförde marschierten Putschisten ein und trafen hier auf eine heftige Gegenwehr. Anlässlich des Jahrestags erinnert der Historiker Dr. Rolf Schulte am Dienstag, 18. Februar, an die damaligen Ereignisse.