Brekendorf/Hütten

„80 bis 90 Prozent des Eschenbestands waren betroffen“, sagt Valtentin. Ähnlich lag die Quote bei Mertens. Damit teilten die beiden ein landesweites Problem. Denn auf Grundlage des kürzlich veröffentlichten schleswig-holsteinischen Waldzustandsbericht sieht das Landesumweltministerium im Befall mit dem aus Ostasien eingeschleppten Pilz „eine starke Gefährdung für die heimischen Eschen“.

Folgen der Dürre sind im Wald erkennbar

„Unserem Wald in Schleswig-Holstein geht es nach den Dürrejahren nicht gut“, lautete die Einschätzung von Landesumweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) mit Blick auf die Vorgaben aus 2018 und 2019. Diesem Urteil können sich Mertens und Valentin generell anschließen. Allerdings seien die Probleme – vom Eschentriebsterben abgesehen – in den beiden Förstereien des Altkreises nicht ganz so ausgeprägt, wie im Landesdurchschnitt. Den ausgewiesenen Anteil starker Schäden von 4,7 Prozent wurde laut Mertens und Valentin in keiner Försterei erreicht.

Nadelverluste durch die Sitkafichtenröhrenlaus

Große Nadelverluste durch die Sitkafichtenröhrenlaus können beide bestätigen. Jedoch seien die Bestände der nicht heimischen Fichte in beiden Förstereien relativ gering. Zudem sehen die zwei Forstexperten noch Hoffnung für die betroffenen Bäume. „Es fielen nur die Nadeln der Vorjahre ab. Die Triebe von 2020 wuchsen und verhinderten ein Absterben“, so Mertens. „Die Laus profitierte vom milden Winter 2019/20. Ihre Vermehrung und die Dürrejahre sind Zeichen des Klimawandels. Beim Eschentriebsterben durch den eingeschleppten Pilz handelt es sich hingegen um eine Folge der Globalisierung“, ordnet Valentin die Probleme ein.

Im Oktober wurden 3000 Eichen und Ulmen als Ersatz gepflanzt

Wie sieht eine Lösung aus? Valentin zeigt es auf einem 1,2 Hektar großen Stück im 8-Hektar-Wald Appeljord in Fleckeby. „In diesem relativ feuchten Gebiet haben viele Eschen gestanden. Im Oktober haben wir 3000 Eichen und Ulmen als Ersatz gepflanzt. Sie wachsen unter diesen Bedingungen auch“, erklärt die Försterin. Insgesamt betreut sie 23 Wälder mit 1100 Hektar Fläche zwischen Sehestedt im Süden und Fleckeby im Norden. „Pflanzungen von Eschen und Sitkafichten gibt es nicht mehr. Neue Bäume wachsen nur, wenn sie sich selbst vermehren“, lautet eine Konsequenz aus 2020.

Jetzt entsteht ein Mischwald durch sogenannten Voranbau

Noch mehr Waldfläche hat Mertens in seiner Försterei. Von den 1500 Hektar liegen aber nur 820 Hektar im Altkreis, davon 500 rund um Brekendorf und 320 im Dänischen Wohld. „Die anderen 680 Hektar befinden sich rund um Kropp auf der Geest mit vollkommen anderen Bodenverhältnissen“, so Mertens. Auch weil sie als Erholungsort für den Menschen wichtig sind, versucht er, die Baumbestände zukunftssicher zu machen. Dabei setzt er auf Arten-Mix: „Mischwald entsteht durch sogenannten Voranbau. Dabei werden neue Arten unter bestehenden Beständen gepflanzt. 2020 waren es beispielsweise Buchen und Douglasien unter Fichten auf drei Hektar in Brekendorf.“ Ziel sei ein „knallgemischter Wald“ mit vielen einheimischen Arten.

Die Vielfalt mindere das Risiko, dass der Wald den Folgen des Klimawandels zum Opfer fällt.