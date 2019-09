Die Welt zu Gast in Eckernförde

Eckernförde

Rund 200 renommierte Regisseure, Produzenten, Kameraleute und Autoren verbreiten derzeit bei der 13. Auflage das Flair der Filmwelt – und lassen sich für ihre neuen Projekte inspirieren. Doch das Festival ist keineswegs nur Branchentreff.

Die Filmemacher schätzen besonders das Riesen-Publikum, das sich ihre Filme ansieht. In diesem Jahr werden es mehr denn je sein, bis zum Veranstaltungsende am Sonntag rechnen die Organisatoren mit mehr als 22.000 Besuchern in den 119 Vorführungen.

„Das Festival mit der besten Atmosphäre“, sagt Michael Schlamberger (61) aus Österreich, der mit seinem Beitrag über den Nationalpark Kalkalpen 2016 bereits den Green-Screen-Hauptpreis „Bester Film“ gewonnen hatte. In diesem Jahr ist seine Dokumentation „Die Kraft des Wassers“ in der Kategorie „Beste Kamera“ nominiert.

Bei Green Screen die "Batterien aufladen"

Schlamberger nutzt in Eckernförde die Gelegenheit, sich seinen Film gemeinsam mit den Zuschauern anzusehen. „Als Filmemacher bin ich selten mit dem Publikum in einem Raum“, erklärt der Österreicher.

„Deshalb kann ich hier perfekt an der Reaktion im Saal erfahren, ob zum Beispiel die Humorelemente funktionieren. Das lohnt sich sehr.“ So sieht es auch Christian Warren Ganser (52), der aus Südafrika stammt und in Spanien lebt.

Für seinen Film „Shark Central“ über Attacken Weißer Haie in Australien schrieb er nicht nur das Buch, sondern war auch für Regie, Kamera, Schnitt und Produktion verantwortlich. Eine anstrengende Arbeit, da sei Green Screen eine willkommene Gelegenheit, „die Batterien aufzuladen“, wie Ganser sagt.

Munterer Ideenaustausch in Eckernförde

Ihm gefällt die Einzigartigkeit der Landschaft Eckernfördes und er ist fasziniert von den Strandkörben. „Die habe ich noch nirgendwo sonst gesehen.“ Im Gegensatz zu anderen Festivals versinke Green Screen nicht in der immer gleichen Eintönigkeit von Großstädten.

Doch neue Energie zieht der Filmemacher auch aus dem Zusammentreffen mit Menschen, die vom Naturfilm begeistert sind. Während er in seinem Beruf von anderen häufig höre, was alles nicht möglich ist, finde in Eckernförde ein munterer Ideenaustausch statt. Dafür lohne sich die lange Reise.

Diese kreative Atmosphäre wollen die Fachbesucher möglichst breit ausnutzen. „Ich habe eine Liste von Leuten, die ich hier treffen möchte“, verrät Michael Schlamberger, mindestens zehn stehen darauf.

Green Screen : Größtes Naturfilmfestival Europas

Oftmals reicht der Aufenthalt nicht aus: „Zu viele Leute – zu wenig Zeit“, bedauert Christian Warren Ganser. Den direkten Kontakt schätzen besonders die jungen Kollegen Tim Visser (32) und Sander van Iersel (27) aus den Niederlanden. Sie sind das erste Mal dabei und mit Werken im Kurzfilmprogramm vertreten.

„Unsere Szene kommuniziert sonst vor allem online“, verrät van Iersel. In den Niederlanden sei die Naturfilmer-Gemeinschaft verschwindend klein. Deshalb biete die Teilnahme an Green Screen eine große Chance, so Regisseur Visser.

Beim größten Naturfilmfestival Europas nominiert zu sein, sei eine große Ehre. Trotz der Weltoffenheit sei das Festival sehr von deutschen Teilnehmern geprägt, deshalb glaubt er, dass es noch internationaler werden kann.

Ankommen in Eckernförde : "Wie eine herzliche Umarmung"

Sein Co-Produzent van Iersel ist von der breiten Unterstützung aus der Bevölkerung überrascht. Green Screen wird von 170 ehrenamtlichen Helfern getragen. Viele Filmemacher kommen für die fünf Tage privat unter, manche erhalten sogar finanzielle Hilfe für die Anreise. Der Förderverein hat 400 Mitglieder.

Deshalb kommt der Österreicher Michael Schlamberger zu dem Schluss: „In Eckernförde wird spürbar, dass es einen Sinn hat, was wir tun. Das Fernseh-Geschäft ist oft zynisch, aber hier wird klar, weshalb es sich lohnt.“ Sander van Iersel ergänzt: „Hier anzukommen, ist wie eine herzliche Umarmung.“

