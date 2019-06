Endlose Runden auf dem Sportplatz drehen – das war vielen Schülern am Lauftag zu langweilig. Die Eckernförder Peter-Ustinov-Schule ließ sich etwas Neues einfallen und rief die Aktion Running for Future aus. 700 bis 800 Schüler beteiligten sich Montagvormittag am Spendenlauf an den Goosseewiesen