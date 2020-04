Jörg Sibbel ist an Corona erkrankt

Eckernförde

Die Familie ist damit zum zweiten Mal vom Virus betroffen. Zuerst war seine Frau an Corona erkrankt mit Anzeichen eines grippalen Infekts. Sibbel selbst blieb ohne Symptome, musste sich aber ebenfalls in die zweiwöchige häusliche Quarantäne begeben, die bis zum 5. April andauerte.

Über Ostern tauchten dann auch beim Eckernförder Bürgermeister Husten und Fieber auf. "Ich habe das gleich dem Gesundheitsamt gemeldet", berichtet Sibbel. Ostersonnabend wurde er in der Schleswiger Helius-Klinik getestet. Einen Tag später lag das Ergebnis vor: Corona positiv.

Corona: Dienstgeschäfte vom Homeoffice aus

Damit muss er mit seiner Frau und einem der Söhne ein zweites Mal die häusliche Quarantäne antreten. Sie dauert 14 Tage und wird am 26. April enden. Karfreitag und Sonnabend verspürte Sibbel Husten und Fieber von über 39 Grad. "Seit Ostersonntag bin ich wieder fieberfrei", erzählt der Verwaltungschef. Er wird jetzt zunächst in seinem Home-Office die Dienstgeschäfte wieder aufnehmen. "Ich bleibe erreichbar und arbeite von Zuhause aus."

Montagabend hatte Sibbel die Rathaus-Kollegen und den Hauptausschuss über die erneute Quarantäne informiert. Die Verwaltung bereitet sich derweil auf erste mögliche Lockerungen der Corona-Einschränkungen vor, soweit diese von Land und Bund beschlossen werden. "Wir müssen uns auch mit dem Weg zurück in die Normalität beschäftigen und was das für die Kommunalverwaltungen bedeutet", so der Bürgermeister.

Wie er selbst die Quarantäne meistert? Ganz wichtig sei eine disziplinierte Struktur für jeden Tag, sagt Sibbel. Das heißt für ihn: Früh aufstehen, morgens ins "virtuelle Rathaus" gehen, Telefon- und Videokonferenzen führen und sich Mittags eine Pause gönnen. Durch die erste Quarantäne sei er gut durchgekommen, das werde auch wieder so laufen, ist der Bürgermeister optimistisch.

