Rattenplage in Osdorf. Kurz vorm Jahreswechsel tauchten die ersten Ratten auf: Sie huschten zwischen Grundstücken umher, fahndeten in Kanalrohren nach Nahrung, zernagten Abflüsse, drangen sogar in Häuser ein. Bevor es zur massiven Invasion kommt, machen Gemeinde und Bürger jetzt mobil gegen Ratten.