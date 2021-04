Felm

Mit einem mulmigen Gefühl lässt die zweifache Mutter Isabel Schunck ihren jüngeren Sohn Thure (11) auf der K 24 radeln. „Die Straße ist kurvenreich, aber Autos dürfen dort sogar bis zu hundert Stundenkilometer fahren“, sagt die Felmerin kopfschüttelnd. Die 47-Jährige, zugleich SPD-Gemeindevertreterin, spricht damit vielen Bürgerinnen und Bürgern aus der Seele. Was bringe es schon, wenn Radler achtsam auf der etwa 1,2 Kilometer langen Strecke unterwegs seien, dafür aber Pkw, Lastwagen oder Trecker mit unangemessenem Tempo die Kurven schneiden?

Geplanter Radweg an der K 24 zwischen Felmerholz und Felm soll Sicherheit bieten

In Felmerholz gibt es am Kieler Weg zwar einen kombinierten Geh- und Radweg, der jedoch am Ortsteilausgang in Richtung Felm endet. Etwa 200 Meter entfernt beginnt die sogenannte Hunnenberg-Trasse, eine Sackgasse für Anlieger, die auch Radler nutzen können. Besonders in der Dunkelheit wirke der abgelegene Weg jedoch nicht gerade Vertrauen erweckend, deutet Bürgermeister Friedrich Suhr (CDU) an. Für ein größeres Sicherheitsgefühl soll künftig der geplante Radweg an der K 24 zwischen Felmerholz und Felm mit seinen Sichtachsen sorgen.

Förderung durch Land und Kreis

Laut Suhr liegen Förderzusagen von Kreis und Land für dessen Bau vor. Auch das Landesamt Straßenbau und Verkehr sehe angesichts des Gefahrenpotenzials Handlungsbedarf. Einer Schätzung zufolge betragen die Gesamtkosten 1,2 Millionen Euro. Den Löwenanteil übernehme das Land, erklärt Suhr, den Rest teilten sich Kreis und Gemeinde.

Für das Projekt hatten die Felmer bereits im Haushaltsjahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von einer Million zulasten des folgenden Haushaltsjahres eingeplant. Für 2022 wollte die Kommune noch einmal knapp 40.000 Euro nachlegen. Beide Beträge werden aufgrund des verschobenen Baubeginns auf das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Für den Bau des Radweges muss ein Knick teilweise verschoben werden

Wie geht es nun weiter? Für den erforderlichen Grunderwerb an der Strecke waren Verhandlungen mit den Eigentümern nötig. Laut Bürgermeister sind nun Vorverträge unterzeichnet. Aktuell werden biologische Gutachten und ein landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt. Immerhin muss für den Bau des Radweges der Knick teilweise verschoben werden. Besagte Papiere sollen zum Ende des Sommers vorliegen, sagt der 73-Jährige. Dies werde benötigt, bevor es an die Ausschreibung der Bauarbeiten gehe.

2022 soll der Radweg zwischen Felm und Felmerholz fertig sein

Und läuft jetzt alles reibungslos, beginnen die ersten Arbeiten an der Strecke noch in diesem Herbst. Das Gros gehe dann im nächsten Jahr über die Bühne, so der Bürgermeister. 2022 soll der Radweg entlang der K 24 zwischen Felm und Felmerholz fertig sein. „Ich bin zuversichtlich, dass es klappt“, sagt der Bürgermeister.