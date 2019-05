Unfall in Gettorf: Radwege, die in beide Richtungen benutzt werden dürfen, bergen Gefahren. In Gettorf stießen am Freitagmorgen, 24. Mai, ein 13-Jähriger und ein 42-Jähriger mit ihren Fahrrädern auf dem Radweg Süderstraße frontal zusammen. Der Schüler erlitt bei dem Unfall in Gettorf Kopfverletzungen, der Erwachsene leichte Blessuren.