Rätselraten: Wem gehören die Bänke am Nord-Ostsee-Kanal?

Altenholz

An sonnigen Tagen sind gerade während des Lockdowns viele Menschen am Nord-Ostsee-Kanal unterwegs. Eine Verschnaufpause für ältere Spaziergängerinnen und Spaziergänger ist dabei oft ein Glücksspiel: Häufig sind die Bänke schon besetzt.

Nicht selten seien es Angler, die ihr Equipment auf den wenigen Bänken entlang des Wirtschaftsweges in Altenholz ausbreiteten, erzählt Gabriele Weller. "Oft muss man sich auf die weißen Poller hocken", sagt die 70-jährige Altenholzerin.

Bänke am Nord-Ostsee-Kanal sollen eigentlich zum Verweilen einladen

Von den Pollern gibt es entlang des Wirtschaftsweges am Nord-Ostsee-Kanal viele - weit mehr als Bänke. Zwischen der Holtenauer Hochbrücke bis zum Restaurant Kanalfeuer, ungefähr auf der Hälfte der Strecke bis zur Levensauer Hochbrücke, finden Spaziergängerinnen und Spaziergänger vier Bänke. Auf einer lässt sich jedoch nicht mehr bequem ausharren: Es fehlt die Hälfte der Sitzfläche.

Zwischen Restaurant und Levensauer Brücke gibt es lediglich eine Parkbank. Zum Vergleich: Am Anleger der Personenfähre über den Kanal können Wartende auf zwei Bänken Platz nehmen, bis die "Adler 1" andockt.

Bänke am Nord-Ostsee-Kanal oft belegt

"Das ist so eine schöne Ecke, da würde ich mir mehr Bänke wünschen", sagt Eckhard Metzner aus Altenholz. Der 83-Jährige gehe oft dort spazieren. An einem Tag waren die Bänke wieder belegt, seine Pause machte er auf dem Rasen. "Aber da komme ich schwer wieder hoch", sagt er.

Auch Dieter Mondwurf wünscht sich mehr Sitzgelegenheiten am Wirtschaftsweg. "Es sind genügend ältere Leute, die gerade am Wochenende hier unterwegs sind", sagt der Holtenauer. "Auch Mülleimer fehlen."

Nicht alle beanstanden die Situation. "Ich würde mich auch ins Gras setzen", sagt die 28-jährige Lisa Krüger. Sie selbst vermisst keine weiteren Bänke entlang des Kanals. "Aber für Ältere kann ich das schon nachvollziehen", sagt sie. "Gerade bei schönem Wetter will man ja auch den Ausblick genießen."

Wem gehören eigentlich die Bänke am Nord-Ostsee-Kanal?

Dafür nutzten sie und ihr Mann Walter auch die Poller, erzählt Rosemarie Göttsche aus Altenholz. Dabei müssten sie sich aber entweder abwechseln oder so weit auseinandersitzen, dass sie sich nicht unterhalten könnten. "Man sollte sich ein Beispiel an Rendsburg nehmen", sagt der 83-jährige Altenholzer. Dort steht am Nord-Ostsee-Kanal eine rekordverdächtige Bank: Sie misst über 500 Meter.

Wer für die bestehenden Bänke verantwortlich zeichnet, ist unklar. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau (WSA) ist zwar Besitzer des Wirtschaftsweges, aber nicht für die dort aufgestellten Bänke zuständig. Die Gemeinde Altenholz kann auf Nachfrage keine Auskunft geben, wer die Bänke aufgestellt hat.

Ein Gestattungsvertrag zwischen dem WSA und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde aus den 1980er Jahren regele lediglich, so das WSA, dass der Weg entlang des Nord-Ostsee-Kanals auch als Wanderweg genutzt werden und die Gemeinden Bänke und Mülleimer in Abstimmung mit dem WSA aufstellen dürfe.