Party ohne Ende, Müllberge am Strand und Vandalismus im Hafen: In der Nacht zum Sonntag erreichten die Ärgernisse an Strandes Flaniermeile und am feinen Sandstrand den Gipfel. Jetzt ist Schluss damit. Schon in der Nacht auf Montag fuhr die Polizei Streife und kontrollierte der Sicherheitsdienst.