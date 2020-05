Wegen der Corona-Krise wurde das Rapsblütenfest in Gettorf vor einer Woche gestrichen. Damit fiel auch die Wahl einer neuen Rapsblütenprinzessin durch die Besucher ins Wasser – deshalb hat der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Gettorf und Umgebung eine würdige Nachfolgerin für Mareike Much bestimmt.

Von Jan Torben Budde