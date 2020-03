Altenholz gibt Corona-Servicetipps

Altenholz

„Gesund bleiben. Bitte zu Hause bleiben“, heißt die aktuelle Bitte aus dem Rathaus. Gleich oben auf der Homepage prangt das große Banner. Ein Klick auf die Maus oder ein Tipp aufs mobile Endgerät öffnet die brandneue übersichtliche Informationsseite der 10.000-Einwohner-Gemeinde.

Fünf große Rubriken gibt es: Hilfe im Ort und für den Ort, Was tun im Cornona-Verdachtsfall?, Schließung Rathaus, Kreis Rendsburg Eckernförde. Jede Rubrik leitet mit einem Klick weiter zu wichtigen Mitteilungen.

Auf dieser Seite findet man beispielsweise Informationen der Kassenärztlichen Vereinigungen zum Thema Corona-Verdacht/Testung, alle aktuelle Verordnungen des Kreises bezüglich Verhaltensregeln, Kontaktbeschränkung, Geschäfts- und Restaurantschließungen und vieles mehr.

Hilfezentrale des DRK Altenholz koordiniert Corona-Dienste

Ganz obenan steht die Rufnummer der neuen Hilfezentrale, die das DRK Altenholz in seinem Sozialen Dienstleistungs- und Beratungszentrum gleich am Montag eingerichtet hat (Tel. 0431/321040). Hier laufen die Fäden in Sachen Einkaufshilfe, Abholung von Lebensmitteln oder Medikamenten und mehr zusammen.

Wer eine Unterstützung braucht und Fragen zum Alltag in dieser ungewöhnlichen Lage hat, meldet sich hier. Aber auch wer helfen will, findet hier die richtigen Anprechpartner, die freiwilligen Dienstleister einteilen.

"Es melden sich viele Altenholzer, die helfen möchten", berichtet Bürgermeister Carlo Ehrich erfreut. "Am Wochenende hatte ich zum Beispiel Anrufe einer Schülerin und einer Studentin, die gern kleine Dienste übernehmen. Ich leite dann weiter an die Hilfezentrale."

Eine besondere Fleißarbeit hat Veronika Scherner, Assistentin im Büro des Bürgermeisters, am Montag geleistet. Sie telefonierte Geschäfte, Restaurants, Betriebe und Apotheken ab, um zu erfahren, wer wie geöffnet beziehungsweise einen Liefer- under Abholservice anbietet.

Altenholz ergänzt die Liste der Abhol- und Lieferdienste laufend

Die derzeit dreiseitige Liste enthält alle bisher verfügbaren Daten, Rufnummern, Öffnungszeiten und wird laufend ergänzt. Ehrich: "Das ist erst der Beginn. Manche rechtliche Fragen müssen wir im Verlauf klären."

Diese praktische Hilfe soll Bürgern einerseits ersparen, alles selbst zu recherchieren und unnötig im Ort herumzulaufen. Andererseits will die Verwaltung die lokale Wirtschaft auf diese Weise unterstützen.

"Was man trotz geschlossener Geschäfte in Corona-Zeiten in Altenholz alles kaufen kann, indem man es zum Beispiel online oder telefonisch bestellt, das sollen die Bürger hier erfahren", betont der Verwaltungschef. "Ich hoffe sehr, dass viele das auch nutzen. Diese Solidarität dient allen."

Lesestoff kann man in Corona-Zeiten auch direkt in Altenholz bestellen

Zwei Beispiele: In der Buchhandlung im Wohld im Ortsteil Klausdorf kann man auf diese Weise neuen Lesestoff nachtanken für die vermehrte freie Zeit zu Hause. Auch dass die Kochfabrik, wo sonst Dataport-Mitarbeiter essen, Mittagstisch für zu Hause bietet, ist interessant. Das gilt für mehr Betriebe. "Am abwechslungsreichen Essen sollte es nicht scheitern, wenn man nicht täglich selbst kocht", sagt Ehrich.

Ein großes Dankeschön richtet er auch an die beiden Systemkoordinatoren im Rathaus, Jan Tofaute und Florian Wiese, die die Gemeindehompage so flott auf Vordermann gebracht haben, sowie der Verwaltungsangestellten Annika Brumme, bei der die Redaktion der Homepage liegt.

Wenn Sie einen Betrieb haben, der zur Versorgung der Altenholzer während der Zeit der Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie in besonderer Weise beitragen kann, dann senden Sie eine E-Mail ans Rathaus Altenholz (info@altenholz.de).

