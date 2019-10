Rat beschließt Tourismuskonzept 2030

Eckernförde

Inhaltlich waren alle Parteien nicht weit voneinander entfernt. Doch die Grünen wiederholten ihren Antrag aus dem Finanzausschuss, dass das Tourismuskonzept kein fester Fahrplan sein dürfe, sondern Grundlage für weitere Beratungen. Dies ist zwar in der Begründung zur Beschlussvorlage aufgeführt. „Die wird aber nicht mitbeschlossen“, gab Edgar Meyn (Grüne) zu bedenken. Fraktionskollegin Jenny Kannengießer ergänzte, dass sichergestellt werden müsse, dass bei der Umsetzung des Tourismuskonzepts die Bürger weiter beteiligt würden.

Maßnahmen mit Bürgerbeteiligung beraten

Bei den anderen Parteien rannte sie damit offene Türen ein. „Für mich ist klar, dass alle Maßnahmen mit Bürgerbeteiligung beraten werden“, sagte die CDU-Fraktionsvorsitzende Katharina Heldt. Befürchtungen, dass die geplanten Leitlinien für Bürgerbeteiligung noch nicht aktiv seien, hielt Thorsten Peuster (SSW) entgegen: „Bürgerbeteiligung findet auch schon vor der Satzung statt“. So hatte es im Vorfeld des Tourismuskonzepts Umfragen, Workshops und Info-Veranstaltungen gegeben.

Kein in Stein gemeißeltes Dogma für die nächste Dekade

Auch wenn der Grünen-Antrag abgelehnt wurde, waren sich die Ratsparteien einig, dass „ Eckernförde 2030“ Empfehlungen beinhaltet und keine Beschlüsse. „Das Tourismuskonzept ist Grundlage und kein in Stein gemeißeltes Dogma für die nächsten zehn Jahre“, sagte Anke Göttsch ( SPD). Sie begrüßte, dass in dem Gutachten die Empfehlung für ein Hotel „nicht nur am Exer verortet“ wurde. Es gebe Alternativen. Göttsch erinnerte an den gültigen Rats-Beschluss, kein Hotel auf dem Exer zu bauen. Im März 2018 hieß es, zunächst solle das Tourismus- und Parkraumkonzept abgewartet werden.

Ungebremste Steigerung der Zahlen ist nicht erwünscht

Laut Heldt ist mit „ Eckernförde 2030“ nicht automatisch ein Hotel beschlossen. „Das Konzept gibt eine Richtung vor, die wir dann diskutieren.“ CDU, SSW und FDP unterstrichen die Bedeutung des Tourismus für Eckernförde. „Um die Strukturen der Stadt im Winter zu erhalten, brauchen wir im Sommer die Touristen“, sagte Heldt. Es gehe darum, Tagesgäste und Ferienwohnungen in der Altstadt zu begrenzen, gleichzeitig aber die Qualität zu steigern und neue Beherbergungsbetriebe zu ermöglichen. Eine ungebremste Steigerung der Zahlen sei nicht gewünscht. „Wir wollen die passenden Urlauber.“

Balance zwischen Einheimischen und Urlaubern

Ratsfrau Doris Rautenberg (unabhängig) kritisierte die Hotel-Diskussion: "Den Bürgern wird die Pistole auf die Brust gesetzt. Wenn sie weniger Ferienwohnungen wollen, müssen sie das Exer-Hotel akzeptieren." Sylvia Grabowski-Fillmer (SSW) erklärte, dass für den SSW der bisherige Ratsbeschluss zum Hotel „nicht zur Debatte steht“. Für Bernd Hadewig ( FDP) ist ein Tagungshotel notwendig: „ Eckernförde hat nur mit Tourismus eine Zukunft“, erklärte er. Immer wieder betont wurde in der Debatte die notwendige Balance zwischen den Belangen Einheimischer und Urlauber.

