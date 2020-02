Der Weg ins digitale Zeitalter ist besonders auf dem Land allzu oft holprig. Eine miese Internetverbindung – davon kann Mathias Hendrich ein Lied singen. Dabei lebt der 37-Jährige in Neuwittenbek, also in direkter Nachbarschaft zur Landeshauptstadt Kiel. Trotzdem sind die Übertragungsraten niedrig.