Die Ratsversammlung von Eckernförde hat mehrheitlich Grünes Licht für die große Variante eines neuen Skate- und Bewegungsparks am Schulweg gegeben. Bis zu 2,2 Millionen Euro will die Stadt für das Projekt ausgeben, das mit einem Planungswettbewerb verbunden ist. Die Grünen blieben bei ihrer Kritik.

Von Christoph Rohde