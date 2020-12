Drei Mal mehr Müll im Dezember: In und um Eckernförde haben scheinbar viele die Coronakrise genutzt, um auszumisten. Jetzt heißt es, die alten Möbel möglichst noch vor dem nächsten Lockdown loszuwerden. Dementsprechend voll war es am Wochenende auf dem Recyclinghof in Eckernförde.