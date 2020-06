Ein Großaufgebot freiwilliger Feuerwehren bekämpft ein Feuer an der Dörpstraat in Damendorf. Dort ist am Mittwochnachmittag ein Reetdachhaus in Brand geraten. Anwohner werden wegen der Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.