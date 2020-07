Eckernförde

Beispiel Eckernförde. Auf 41 Mitglieder war die Ratsversammlung nach der vergangenen Kommunalwahl angewachsen. 17 davon sind Frauen. Mit einer Quote von 41 Prozent steht die Stadt damit im Vergleich noch relativ gut da. Während SPD, Grüne, SSW und Linke rund die Hälfte Frauen in ihren Fraktionen haben, hinken FDP (keine Frau) und CDU (zehn Männer, vier Frauen) hinterher. Zwar stellt die CDU mit Karin Himstedt die Bürgervorsteherin und einen weiblichen Fraktionsvorsitz. Doch Fraktionschefin Katharina Heldt bedauert, dass nicht noch mehr Kommunalpolitikerinnen an ihrer Seite stehen.

Frauen können in der Politik etwas bewegen

Sie sei froh über den Vorstoß für eine Quote, denn die sei immer ein „heißes Eisen“, sagt Heldt. Lange Jahre sei auf Freiwilligkeit gesetzt worden. „Geholfen hat das aber nicht.“ Ihre Fraktion hatte zumindest in der vergangenen Legislaturperiode ein Fifty-Fifty-Verhältnis erreicht.

„Leider ist das diesmal nicht gelungen“, sagt sie. Dabei könnten Frauen in der Politik etwas bewegen und würden nicht unter ferner liefen in die Arbeit eingebunden. Allerdings, auch das gehört zur Wahrheit, gibt es weniger Frauen im Ortsverband als Männer. Hier gelte es, mehr Frauen zu motivieren und anzusprechen, sagt Heldt.

Paritätische Verteilung wünschenswert

Im Dänischen Wohld steht es nicht besser um die Geschlechterverteilung in den Gemeindevertretungen. In Altenholz finden sich sechs Frauen unter den 22 Mandatsträgern. Das entspricht 27 Prozent. Während SPD und Grüne gut davor sind, konnte die AWG keine Frau aufstellen und die CDU nur zwei bei fünf Männern. „Natürlich wäre eine paritätische Verteilung wünschenswert“, sagt Bürgermeister Carlo Ehrich ( SPD).

Wichtig in der Kommunalpolitik sei aber auch – egal ob Frau oder Mann –, dass Zeit und Interesse an der Sache mitgebracht werde sowie die Bereitschaft, auch mal unliebsame Entscheidungen zu vertreten. Das Problem fange oft schon bei der Nominierung an, weiß er. Unter den bürgerlichen Mitgliedern sehe das Verhältnis von 16 Frauen zu 19 Männern dagegen schon anders aus.

Die Türen stehen offen

Und Gettorf? Hier sitzen nur vier Frauen in der 21 Mitglieder großen Gemeindevertretung. Das sind gerade einmal 19 Prozent. Selbst SPD (fünf Männer, eine Frau) und Grüne (vier Männer) können hier nicht punkten. In der CDU-Fraktion sitzen sechs Männer zwei Frauen gegenüber. Das sei auch ein grundsätzliches Parteien- und gesellschaftliches Problem, sagt Bürgermeister Hans-Ulrich Frank ( CDU). In seiner Zeit als Ortsverbandsvorsitzender habe er sich über Jahre bemüht, die Partei zu verjüngen und weiblicher zu machen. „Das ist leider nur in Ansätzen gelungen.“ Wichtig sei es nach wie vor, Frauen für die politische Arbeit zu motivieren. „Die Türen stehen offen“, sagt Frank. Auch kommunale Vertretungen sollten ein Abbild der Gesellschaft sein.

Nicht krampfhaft an Zahlen abarbeiten

Schlusslicht der kleinen Auflistung ist die Gemeinde Strande. Unter den 13 Gemeindevertretern gibt es eine Frau. Das reicht für nur 7,7 Prozent. „Darüber sind wir nicht glücklich“, bekennt Bürgermeister Holger Klink ( CDU). Leider sei kaum eine Frau bereit gewesen, mit in die erste Reihe zu gehen. „Daran arbeiten wir aber weiter.“ Gewollt sei eine repräsentative Durchmischung der Gemeindevertretung – so wie sich der Ort auch darstelle. Man dürfe sich aber auch nicht krampfhaft an Zahlen abarbeiten, fügt Klink hinzu. Es müsse die Bereitschaft da sein. „Jeder, der Lust hat, sich zu engagieren, ist herzlich willkommen. Das wollen wir auch fördern.“

Eine Frau unter zwölf Männern

Strandes einzige Gemeindevertreterin, Claudia Sieg ( SPD), fühlt sich nicht einsam in der Männerriege. Sie sei schließlich schon seit 18 Jahren dabei, sagt die Bauausschussvorsitzende. Dennoch bedauert sie es, dass nicht mehr Frauen in die Kommunalpolitik gehen. Das scheitere bei Jüngeren oft an Doppelbelastungen, sagt sie. Dabei seien Frauen durch ihre andere Art der Kommunikation und ihrer mitunter anderen Sicht auf die Dinge wichtig für die Politik, betont Sieg.

