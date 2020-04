Ungewohntes Terrain für Pastor Thomas Heik aus der Kirchengemeinde Osdorf, Felm, Lindhöft: Am Ostersonntag steht er nicht am Altar, sondern in der Sonne auf der Wiese vor der Kirche. Statt in die Gesichter der Gemeinde blickt er während des Fürbitten-Gebets in die Kamera seiner Tochter Nele Heik.