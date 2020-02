Die heiße Phase der Stadthallensanierung in Eckernförde wirft ihre Schatten voraus. Die Stadtbücherei schließt ab Montag in den alten Räumen und zieht in die Willers-Jessen-Schule. Die Touristinformation öffnet am Freitag zum letzten Mal im Stadthallengebäude und bereitet dann ihren Umzug vor.