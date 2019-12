Salzwiesen werden zum Strander Ökokonto

Strande

Es geht um eine knapp 28 Hektar große, langgestreckte Fläche, die sich von der Fischfarm Forelli bis in etwa zu den Türmen des Bülker Klärwerks erstreckt. Nach dem Kauf im Winter entwickelte ein Planungsbüro Ideen für die Renaturierung des bisher als Wiese genutzten Areals.

Dort gibt es Niedermoorboden und großflächige Senken, die sich schon jetzt öfter mal mit Wasser füllen. Bisher ist der Bewuchs geprägt von unterschiedlichem Grünland, in dem auch schon Biotope wie Brackwasser-Rasen vorhanden sind.

Raum für besondere Tierarten

Wichtig bei der Vernässung: Dritte oder bereits vorhandene geschützte Fläche dürfen nicht beeinträchtigt werden. Schon jetzt gibt es auf den Wiesen zum Beispiel Blänken, künftig sollen es noch mehr werden: In diesen Tümpeln, die oft nur temporär Wasser enthalten, siedeln sich gerne ganz eigene Tier- und Pflanzenwelten an. Durch die Renaturierung und die Schaffung einer großen, wechselfeuchten Zone soll laut Planer höherwertige Grünland entstehen, das zum Beispiel Bekassinen einen Lebensraum bietet.

Aussichtspunkte und Stege seien denkbar, sollten aber nicht zu einem Störfaktor für die Vögel werden, erklärte er. Auch auf der anderen Fördeseite von Strande gibt es schon wiedervernässte Salzwiesen, zum Beispiel unweit der Marina Wendtorf und um den Barsbeker See. Diese sind zum Beispiel attraktiv für Zug- und Watvögel, die an der Küste immer weniger Lebensbereiche finden.

Fläche als Ausgleich für Bauprojekte

Strande, dank seiner Lage direkt an der Ostsee ein unter Investoren sehr begehrtes Terrain, wollte durch den Erwerb der Salzwiesen nicht nur sicherstellen, dass dieser Bereich weiterhin von Natur geprägt wird. Das Ganze soll sich für die Gemeinde auch auszahlen – dank der Ökopunkte. Gut 221.000 Punkte errechnete der Planer für die Strander Salzwiesen – vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden.

Die Idee hinter einem Ökokonto: Als Ausgleich für eigene oder fremde Bauvorhaben bevorratet eine Gemeinde sich mit Ersatzflächen. Geführt wird das Ökokonto von der Unteren Naturschutzbehörde. Ein Punkt dient dabei als Ausgleichsfläche für einen Quadratmeter. Gemeindevertreter Ulrich Kauffmann ( FDP) freute sich bei der Vorstellung der Planung im Touristikausschuss über die große Fläche: „Andere Gemeinden legen tausend Quadratmeter Blühwiese an.“

Projekt soll sich auch finanziell auszahlen

Bürgermeister Holger Klink ( CDU) wies darauf hin, dass diese Punkte wie an der Börse gehandelt würde. Und bei Werten von drei bis vier Euro pro Ökopunkt verfüge Strande damit über eine Fläche, die von hohem finanziellen Wert sei. „Es gibt Interesse, es wird ja viel gebaut – zum Beispiel in Kiel“, erklärte er. Das Gelände sei „ein Diamant“. Das Projekt soll deshalb so schnell wie möglich umgesetzt werden.

Die Salzwiesen sind am Montag auch Thema in der Gemeindevertretung. In der geht es unter anderem zudem um die Erhöhung der Zweitwohnungssteuer: 19 Uhr, Strandhotel.

