Imland-Klinik: Haben ersten Corona-Fall

Rendsburg.

"Ja, wir haben einen Patienten, der Corona-infiziert ist", bestätigt Pressesprecherin Christine Kukis auf Anfrage von KN-online. Zum Schutz der Person mache man dazu aber keine weiteren Angaben.

Warten auf acht Testergebnisse

Aufgrund der aktuellen Lage teste man nach wie vor Patienten auf Influenza und Corona. Man warte auf "Testergebnisse bei acht Personen". Zur Verweildauer von Corona-Patienten könne man noch nichts sagen, da "wir erst einen aktuellen Fall haben".

Um die die allgemeine Notfallversorgung und die Behandlung der an Covid-19 erkrankten Patienten sicherzustellen, hatte die Imland-Klinik erst am Wochenende erklärt, die Standorte in Eckernförde und Rendsburg neu aufzustellen. Dazu gehört auch eine Erhöhung der Intensivbetten von derzeit 32 auf 64 Plätze, 56 davon in Rendsburg.

Mehr Nachrichten aus der Region Eckernförde lesen Sie hier.