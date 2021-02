Kandidatenkür im Büdelsdorfer Eiderstadion - wegen Corona an der frischen Luft und mit viel Abstand: Sönke Rix (45) aus Eckernförde tritt im Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde zum fünften Mal in Folge als SPD-Kandidat bei der Bundestagswahl an. Diese findet am 26. September statt.