Rendsburg

Keine Feuerwehrfeste, Musikzüge, Jubiläumsfeiern, Ehrungen oder Versammlungen und vor allem keine längeren Besprechungen nach den Einsätzen. „Das ist für die Feuerwehren eigentlich sehr wichtig“, sagt Kreiswehrführer Mathias Schütte. Oft wollen und sollen die Kameradinnen und Kameraden nach dramatischen Erlebnissen im Einsatz gemeinsam darüber sprechen. So zum Beispiel Ende vergangener Woche, als zwei Arbeiter in Melsdorf bei einem Arbeitsunfall von einer tonnenschweren Betonplatte erschlagen wurden. „Danach haben sich die beteiligten Kollegen im Gerätehaus Kronshagen in einem großen Kreis mit Abstand zusammengesetzt und über den Einsatz gesprochen. Die Leute mussten einfach reden“, sagt Schütte.

Feuerwehr braucht Ausbildung: Wege in der Pandemie

Die Wehren haben mittlerweile Wege gefunden, trotz Pandemie die Ausbildung nicht schleifen zu lassen: Seit Mitte März trainieren die Atemschutzgeräteträger auf den Rendsburger Übungsbahnen im Einbahnstraßensystem. Teile der Ausbildung – zum Beispiel am Sprechfunkgerät – laufen mittlerweile als Online-Lehrgang. Aber: Vor allem bei den jüngeren Feuerwehrleuten, die von der Jugendfeuerwehr zu den Aktiven wechseln sollen, könnte sich aufgrund der Corona-Pandemie ein leichter Schwund abzeichnen. „Wir haben schon die Befürchtung, dass der eine oder andere aus der Jugendwehr jetzt merkt: ,Ohne Feuerwehr geht es ja auch’“, gibt Schütte zu bedenken. Es gelte jetzt, die jungen Leute bei der Stange zu halten.

Schnelle Impfung für die Wehren

Unterdessen ist intern an alle Feuerwehrleute der Appell der Kreiswehrführung gegangen, sich möglichst schnell impfen zu lassen. Um dies zu beschleunigen, hat Mathias Schütte bereits das Gespräch mit der Kreisverwaltung gesucht. Seine Idee: In den beiden Impfzentren des Kreises könnte die sogenannte „siebte Dosis“, die bei einigen Präparaten zusätzlich zu den Herstellervorgaben noch aufgezogen werden kann, abends an Feuerwehrleute vergeben werden. Entsprechende Listen mit den Namen und Daten der Feuerwehrleute liegen bereits in der Schublade, sagt Schütte.

Noch kein "Rest" entsorgt

Beim Kreis reagiert man zurückhaltend auf den Vorschlag. Nach Auskunft von Oliver Hänsel, Leiter des Corona-Lagezentrums, falle nicht bei jeder Flasche eine siebte Dosis an. Bisher sei in den Impfzentren noch kein „Rest“ entsorgt worden, überzähliger Impfstoff werde im laufenden Betrieb genutzt. Eine konkrete Planung mit der siebten Dosis falle auch deswegen schwer, weil das Impfzentrum für die Zweitimpfung (bei Astrazeneca nach zwölf Wochen) schon einen konkreten Termin mit fest eingeplanten Impfstoffen vergeben müsse. Im Lagezentrum habe man aber Signale bekommen, dass Hausärzte auf dem Land ihre Freiwilligen Feuerwehren im Blick haben, so Hänsel.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erstmals Briefwahl

Erstmals in der Geschichte der Feuerwehr im Kreis laufen die Wahlen für einen neuen stellvertretenden Kreiswehrführer in diesen Tagen per Briefwahl. Nach elf Jahren auf dem Posten hatte Fritz Kruse zu Beginn vergangenen Jahres angekündigt, das Amt in diesem Sommer aus persönlichen Gründen abzugeben.

Lesen Sie auch:Altenholz: Aus zwei Feuerwehren soll eine werden

Als einziger Kandidat steht der Flintbeker Wehrführer Dirk Hagenath jetzt zur Wahl. 355 Delegierte aus den Orts- und Gemeindewehren stimmen bis zum 28. Mai ab. Bekommt der 41-Jährige die nötigen Stimmen, soll er am 14. Juni im Kreistag vereidigt werden und am 1. Juli sein neues Amt antreten.