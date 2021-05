Rendsburg

Bei den Gesundheitsdiensten im Kreis Rendsburg-Eckernförde bereitet man sich im Zuge der Corona-Pandemie zwar auf Lockerungen vor, einige Maßnahmen werden die Menschen im Kreis aber noch länger begleiten.

Zu früh für Lockerungen

„Im Moment ist es noch zu früh für flächendeckende Lockerungen“, warnt Prof. Stephan Ott, Leiter des Fachbereichs Arbeit, Soziales und Gesundheit im Kreis. Seine vorsichtige Prognose für die kommenden Wochen: „Wir werden beim Infektionsgeschehen im Kreis unter eine Inzidenz von etwa 25 wohl erst einmal nicht herunterkommen.“ Eine große vierte Corona-Welle im Herbst erwartet der Mediziner angesichts steigender Impfzahlen und der wachsenden Herdenimmunität in der Bevölkerung aber nicht. Voraussetzung sei jedoch, „dass wir jetzt nicht zügellos öffnen.“ Die wichtigsten Themen, die die Menschen weiter beschäftigen werden, sind die Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Kontaktbeschränkungen. Andere Maßnahmen wie zum Beispiel das Alkoholverbot im öffentlichen Raum, das im Kreis vorerst noch bis zum 6. Juni in Teilen Rendsburgs und Padenstedts gilt, werden voraussichtlich nicht verlängert. Die Maskenpflicht – zumindest in Innenräumen wie zum Beispiel im Supermarkt – werde aber wohl noch eine Zeit lang nötig sein, kündigt Ott an.

Tests in Kliniken

Ob es Ende des Jahres noch alle mittlerweile fast 70 Teststationen im Kreis gibt, ist dagegen fraglich. „Das wird auf Dauer nicht finanzierbar sein“, sagt Ott. „Die Frage ist, wann man mit den großflächigen Testungen aufhört. Bei anhaltend sehr niedrigen Inzidenzen macht das nämlich kaum noch Sinn.“ Tests werde es mittelfristig vor allem zur Überwachung in sensiblen Bereichen wie zum Beispiel in Kliniken oder als Monitoring einer repräsentativen Bevölkerungsgruppe geben.

Alles regulieren?

In den vergangenen Wochen habe sich gezeigt, dass die überwiegende Zahl der Infektionen im privaten Bereich bei Familienzusammenkünften stattfindet. „Die Kitas und Schulen sind jedenfalls nicht die Pandemietreiber im Kreis.“ Daher bleibe es sinnvoll, die geltenden Kontaktbeschränkungen mit maximal zehn Personen aus verschiedenen Haushalten noch eine Weile beizubehalten. „Die Frage ist, ob man geimpfte Personen dabei künftig herausrechnen kann.“ Vor allem für den privaten Bereich müssten die Behörden in den kommenden Wochen und Monaten jedoch überlegen, „ob wirklich alles regulierungsbedürfig ist“.

Zurück zum Regelbetrieb

Die Kreisverwaltung hat in den vergangenen Wochen bereits damit begonnen, Teile der Beschäftigten in den Gesundheitsdiensten wieder in den Regelbetrieb zu schicken. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich dort zum Beispiel wieder um Schuleingangsuntersuchungen und Hygienekontrollen abseits von Corona. Auch werde das Kreishaus bei anhaltend niedrigen Inzidenzen voraussichtlich in wenigen Wochen wieder öffnen. „Wir werden allerdings ein festes Corona-Team bilden, welches sich dauerhaft mit dem Thema beschäftigt“, kündigt Ott an. Denn sicher ist: „Corona bleibt Teil des Virusrepertoires.“ Aus diesem Grund plant der Chef der Gesundheitsdienste bereits jetzt für die Zukunft. Ein Pandemielager mit Schutzausrüstung steht ebenso auf der Agenda des Kreises wie eine Digitalisierungsstrategie für schnellere Meldewege. Fest steht: Die öffentlichen Gesundheitsdienste sind im Zuge der Pandemie bei Bürgern und Politik in den Fokus gerückt und sollen dauerhaft gestärkt werden. Für zusätzliches Personal hat das Land bereits Geld bereitgestellt.