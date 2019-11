Rendsburg

Der Junge wurde mit einem Rettungswagen in die Imlandklinik Rendsburg gebracht. Laut Polizei hatte der Fahrer (71) eines Peugeot Transporters aus der Torstraße kommend in die Straße An der Schleuse einbiegen wollen. Dabei übersah er aber den von rechts auf dem Radweg kommenden und vorfahrtberechtigten Schüler. Das Befahren des in Fahrtrichtung linken Radwegs ist dort vorgesehen.