Eckernförde

Wenn nicht gerade Pandemie herrscht, ist Lochmann als Psychotherapeut häufig "on location" unterwegs. Er begleitet also Paare und Familien bei ihnen zu Hause, oft mehrere Tage lang. "Das ging durch die Corona-Krise nicht mehr", sagt er.

Gleichzeitig erreichten ihn immer mehr Anfragen zu Themen, die durch die Pandemie aufkamen. "Das waren Dinge wie Angst vor einem Jobverlust, Kinderbeschäftigung, dass der Rhythmus aus den Fugen geraten ist", erzählt der 43-Jährige.

Anzeige

Corona-Virus und Maßnahmen sorgen für Frust

Dass diese Themen nun aufkommen, sei kein Zufall. "Durch die Corona-Pandemie tritt das mehr zu Tage, weil Freizeitbeschäftigungen wegfallen", sagt Lochmann, der aus verschiedenen Fernsehproduktionen deutschlandweit bekannt ist. "Im Alltag sind wir eigentlich nur am Rennen und mit Ablenkungen beschäftigt." Durch das zwangsläufige Ausharren hätten viele Menschen ihre Not bemerkt.

Außerdem sorgen die Ansteckungsgefahr mit dem Virus, die einschränkenden Maßnahmen und Lagerkoller für Frust. "Oft werden aber erst einmal andere Schuldige gesucht." So werde entstehendem Druck häufig dort Luft gemacht, "wo wir geliebt werden und uns verziehen wird". Sprich: gegenüber dem Partner, in der Familie, am Haustier.

Lochmann hört oft: "Die Kinder nerven"

Neben Frust ist auch der fehlende Einfallsreichtum von Eltern ein Problem. "Unserer Gesellschaft wird die Kreativität abgenommen", sagt Lochmann. Er erlebe kaum Eltern, die selbst Ideen hätten, wie sie sich mit ihren Kindern beschäftigen könnten. "Ich bekomme oft Anfragen mit dem Problem, dass die Kinder nerven."

Häufig seien dabei aber nicht die Kinder, sondern das Handy das Problem. "Eltern müssen es einfach mal weglegen und sich nur mit ihren Kindern beschäftigen", erklärt er. "In nur 15 Minuten kann man mit den Kindern viel mehr auftanken, wenn man sich ausschließlich auf sie konzentriert."

In Zoom-Workshops gibt der Corona-Coach Tipps

Da sich die Anfragen häuften, begann Lochmann im August, als Corona-Coach aktiv zu werden. Hauptsächlich per Zoom gibt er Betroffenen seither in Workshops einfache Tipps, wie sie den Frust loswerden, Konflikte in der Familie vermeiden oder besser miteinander kommunizieren können. Außerdem bietet er Einzelsitzungen per Telefon oder Videotelefonie an, in denen er sich den individuellen Problemen der Hilfesuchenden widmet.

"Ich nehme meine Erfahrungen aus der Praxis und packe sie in Übungen, die jeder verstehen kann", sagt Lochmann. Mit Dingen, die jeder zu Hause hat oder sich einfach durch Alternativen ersetzen lassen, macht er sie in den Räumen, die ihm die Physiotherapie am Wulfsteert in Eckernförde zur Verfügung stellt, vor.

Lesen Sie auch: Rollender Landgasthof schließt Lücke

Neben Anfragen von Familien und Paaren erhält er seit einiger Zeit vermehrt Anfragen von Senioren. Sie sorgten sich um ihre Kinder oder die Nachbarn, hätten Angst beim Einkaufen oder spürten Kriegserinnerungen wieder hochkommen. "Der Körper vergisst diese Ängste und Erinnerungen nicht", erklärt der Therapeut.

Auch Singles würden sich häufiger an ihn wenden. Alleinsein und sexuelle Not beschäftigten sie. "Ich wurde gefragt, ob ich einen Workshop darüber machen kann, wie man Menschen auf der Straße anspricht", erzählt Lochmann. Neben den negativen Emotionen, die die Corona-Pandemie mit sich bringe, biete sie allerdings auch eine Chance, sagt er. Die Chance, "sich besser kennen zu lernen und zu erkennen, warum wir immer weglaufen und uns ablenken."

FACTBOX

So gelingen Kommunikation und Entspannung

Die Pandemie zwingt alle, mehr Zeit mit der Familie, dem Partner, mit uns selbst zu verbringen. Sie zwingt uns zum Ausharren und Abwarten. Frust und Kommunikationsschwierigkeiten sind oft die Folge. In seinen Workshops und Einzelberatungen gibt René Lochmann leicht umsetzbare Tipps.

In vielen Beziehungen und Familien ist die Kommunikation ein Problem. Lochmann rät dann zum Paar- oder Familienrat. Alle kommen am Tag kurz zusammen und dürfen nacheinander erzählen – ohne dass die Zuhörer unterbrechen, kommentieren oder werten. Auch der Mittelweg ist eine bewährte Methode Lochmanns. Bei Streitigkeiten schreiben alle gemeinsam auf, was dafür und dagegen spricht und überlegen sich zusammen einen Kompromiss.

Damit Frustrierte ihre Wut nicht an dem Partner oder den Kindern auslassen, können sie "einen Zwischenstopp einbauen", sagt Lochmann. Auf dem Weg nach Hause anhalten und den Frust im Wald herausschreien, einen Spaziergang machen, die Kinder von der Schule nach Hause laufen lassen, statt sie abzuholen – den Stress verbal oder durch Bewegung abbauen hilft.

Ein weiterer Tipp von Lochmann ist die Wutecke. "Die gibt es schon lange bei uns zu Hause", sagt der Vater von fünf Kindern. Darin ist alles erlaubt, was den Stress reduziert: ein mit Sand gefüllter Stressball, Luftballons, Kissen, in die hinein geschrien oder geboxt werden kann. "Gerade für Kinder muss etwas kaputt gehen", sagt Lochmann. Dafür könne man alte Kartons aufbewahren, Pappbecher zertreten, Wörter und Bilder zu Papier bringen und es anschließend zerreißen. Jeder solle ausprobieren, welche Tipps für ihn funktionieren. Dabei gelte immer: "Es ist wichtig, die Entspannungshandlung nicht auf einen Menschen, sondern auf einen Gegenstand zu projizieren."