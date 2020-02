„Christoph 42“ landet direkt am Strand

Ungewöhnlicher „Strandgast“ in Strande: Der Rettungshubschrauber „Christoph 42“ aus Rendsburg ist am Sonntagmorgen direkt an der Wasserkante gelandet, um einen Notarzt und einen Sanitäter ins Dorf zu bringen. Der sandige Landeplatz war die beste Alternative für den Einsatz um kurz nach 9 Uhr.