In der vergangenen Woche begannen erste Arbeiten auf dem westlich liegenden Areal für das Regenrückhaltebecken auf der anderen Straßenseite des Lindenwegs. In dieser Woche startet auf dem ehemaligen Gelände der Raiffeisen-Haupt-Genossenschaft dann die Verlegung der Kanalleitungen. „Wir freuen uns, dass es jetzt soweit ist“, sagte Bürgermeister Jens Krabbenhöft ( CDU). Darin war er sich mit Bauausschussvorsitzenden Peter Uppendahl (FWGL) und Dirk Schütt ( SPD), dem Vorsitzenden des Wege- und Umweltausschusses, einig. Denn schließlich liegt das Gemeindegrundstück schon seit Abriss der Betriebsgebäude vor zwei Jahren brach.

Gelände der Raiffeisen-Haupt-Genossenschaft: Noch wird die gut einen Hektar große Fläche erschlossen

Gemäß Haushaltsplanung sind dieses Jahr 579.000 Euro für die Erschließung nebst Nebenkosten eingeplant. Diese Summe eingerechnet beträgt die Gesamtinvestition der Gemeinde ins Baugebiet laut Uppendahl rund 1,2 Millionen Euro inklusive Landkauf und Ausgaben für die Gebäudeentsorgung. Etwa 25 Wohneinheiten sollen entstehen. Die Quadratmeterpreise stehen mit 210 Euro für die fünf Grundstücke für Einfamilien- und Doppelhäuser sowie mit mindestens 245 Euro für Mehrfamilienhäuser schon fest.

Revensdorf-Zentrum: 140 Interessenten für 25 Wohneinheiten

Wer in Revensdorf-Zentrum bauen wird, ist allerdings noch unklar. „Die Grundstücksvergabe ist noch nicht erfolgt. Es gibt rund 140 Interessenten“, so Krabbenhöft. Eine Überraschung gab es bereits bei den Arbeiten. Beim Vermessen im Lindenweg zeigte sich, dass bestehende Straßengrenze und Privatgrundstücksgrenzen oft nicht stimmten. Teilweise haben Anlieger Anspruch auf Straßenfläche, teilweise reicht das Gemeindegebiet bis auf 1,5 Meter in die Hausgrundstücke hinein. „Wir versuchen in Einzelverhandlungen, Lösungen zu finden“, erklärt Krabbenhöft. Der Lindenweg soll im Zuge der Arbeiten so ausgebaut werden, dass dort nur Fahrt im gemäßigtem Tempo möglich ist.

Voraussichtlicher Straßenname: „An der Hülkenbek“

Absehbar ist seit der vergangenen Woche hingegen, wie die Straße in Revensdorf-Zentrum heißen soll. Auf ihrer jüngsten Sitzung gaben die Mitglieder des Wege- und Umweltausschusses Voten zu Namensvorschlägen ab. Klarer Favorit war „An der Hülkenbek“. Die Hülkenbek ist die Au, die durch das Baugebiet fließt. Sieben Mitglieder stimmten für den Namen. Uppendahl kann die plattdeutsche Bezeichnung des Bachs aufschlüsseln. Bek stehe für eine Au und das Hülken leite sich von der Bezeichnung für eine Hofstelle ab. Namensvorschläge wie „ Ole Kass“ und „Raiffeisenplatz“ hatten gegenüber „An der Hülkenbek“ das Nachsehen.

