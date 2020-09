Rieseby

Die Frau ist laut Polizeiangaben am Mittwoch gegen 14.45 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Lindaunisbrücke in Richtung Stubbe mittig zwischen den dort verlaufenen Schienen gefahren. Im Bereich der Verschwenkung auf die normale Fahrbahn geriet sie mit dem Vorderrad in die Bahnschienen und stürzte auf die Fahrbahn.

"Die verunglückte Fahrradfahrerin trug zu diesem Zeitpunkt keinen Helm und schlug mit dem Kopf auf der Straße auf", sagte ein Polizeisprecher. Die 56-Jährige war ansprechbar aber schwer verletzt. Lebensgefahr bestand nicht. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Schleswig.

Von RND/jad