Riesebyer stimmen für Alte Post

Rieseby.

Bei den Initiatoren und ihren Unterstützen herrschte Jubelstimmung. „Das ist grandios“, fanden die Drei übereinstimmend. Wie Abstimmungsleiter Gunnar Bock mitteilte, plädierte eine Mehrheit von 76,43 Prozent der gültigen Stimmen für das Aufheben des Verkaufsbeschlusses.

Andrea Magnusson gehört zur Bürgerinitiative, die den Urnengang durchgesetzt hatte. Anlass war der Beschluss einer Mehrheit der Gemeindevertreter am 15. August 2019. Wählergemeinschaft Rieseby (WGR) und CDU beschlossen damals, die Alte Post 2020 zum Verkauf anzubieten. Die Vereine, die das kommunale Gebäude bis dahin kostenfrei nutzen konnten, waren überrascht, schockiert und sahen ihre weitere Arbeit gefährdet. In ihrem Interesse leiteten Andrea Magnusson, Lothar Oetken und Rebekka Path-Fluen den Bürgerentscheid durch das Sammeln von 862 Unterschriften ein. Allerdings trat schon am 21. November ein, was die Vereine für dieses Jahr befürchtet hatten. Denn wegen festgestellter Mängel beim Brandschutz ließ der Kreis die Alte Post sperren.

Durch das Votum des Bürgerentscheids können jetzt wieder weiterführende Entscheidungen gefällt werden. Forum dafür wird die Gemeindevertretersitzung am Dienstag, 25. Februar, ab 19 Uhr im Riesby Krog sein. „Ich erwarte, dass dann Maßnahmen zum Wiedernutzen der Räume getroffen werden. Außerdem kann nun die Arbeit an einer Machbarkeitsstudie zum Nutzen der kommunalen Gebäude begonnen werden“, sagte Oetken.

Damit lag er anscheinend richtig. „In der nächsten Woche wird es einen Termin in der Alten Post geben, um die nötigen Maßnahmen zu besprechen“, sagte Bürgermeisterin Doris Rothe-Pöhls ( SPD). WGR-Vorsitzender Frank Frühling hatte kein „so eindeutiges Ergebnis“ erwartet.