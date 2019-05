Owschlag

Ein 66 Jahre alter Rollerfahrer ist am Montag bei einem Unfall in Owschlag (Kreis Eckernförde) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist der Mann mit seinem Fahrzeug gegen 13.50 Uhr in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen.

Der Rollerfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin (55) erlitt einen Schock. Der Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Von RND/aab