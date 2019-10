Altenholz

Denn die vier Ensembles treten ohne Gage im Stifter Eivind-Berggrav-Zentrum der Kirche auf. Der komplette Erlös des Abends geht an Jugendprojekte in der Region. Und so bunt wie die Projekte ist auch das musikalische Programm.

Tonart badet im eigenen Sound

So ist diesmal Tonart mit dabei. Acht Stimmen, die ein Dopp...