Eckernförder Trinkwasser braun verfärbt

Eckernförde

Das Trinkwasser der Stadtwerke Eckernförde wird nach Förderung aus den Brunnenanlagen durch Sandfilter gereinigt. Dadurch werden Eisen- und Manganteilchen aus dem Rohwasser entfernt.

"Eisen und Mangan stellen an sich keine gesundheitlich bedenklichen Stoffe dar, beeinträchtigen aber den Geschmack, Geruch und die Farbe des Wassers", teilen die Stadtwerke Eckernförde mit. Die benutzten Filtersände werden turnusmäßig durch Rückspülung gereinigt.

Stadtwerke Eckernförde schließen Gefahr aus

Am Donnerstagmorgen verklemmte sich eine Rückspülklappe im Wasserwerk Nord, sodass Teile des rückgespülten Trinkwassers in verfärbtem Zustand in das Trinkwassernetz gelangten, heißt es weiter. Die Mitarbeiter der Stadtwerke begannen sofort, das Rohrnetz in dem betroffenen Gebiet durchzuspülen, indem sie Hydranten öffneten.

"Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass in Zuleitungen einzelner Häuser braun eingefärbtes Wasser ansteht. Es wird empfohlen, das verfärbte Wasser durch die Zapfstellen ablaufen zu lassen und nicht zu benutzen", so die Stadtwerke.

Eine Gefahr bestehe jedoch nicht: "Eine gesundheitliche Beeinträchtigung bei Verwendung des Wassers kann allerdings ausgeschlossen werden."

